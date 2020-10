Tectum Achel legt plan op tafel: “Profwedstrijden laten plaatsvinden, mét publiek”

De beslissing van afgelopen maandag was een nieuwe klap voor veel verenigingen. Tectum Achel zette de deur naar een mogelijke uitzondering toch meteen weer open. “We hebben tal van maatregelen opgemaakt, die garanderen dat spelers elkaar niet zullen besmetten. Zo zetten we vol in op sneltests”, klonk het deze week.

Keuring van zaal en testingprocedure

Overvolle agenda

Het verderzetten van de competitie is dan ook een goede zaak volgens Gysen. “Om twee redenen: allereerst is het voor het maatschappelijk leven cruciaal dat we op z’n minst aan sport kunnen blijven doen. Het hele verhaal rond corona duurt al zo lang en alles weer stilleggen, zou een enorme klap zijn. Ten tweede is onze agenda overvol. De competitie nog eens een maand stopzetten, dat gaat gewoon niet. Bovendien verliezen onze spelers op die manier ritme. Door de stopzetting van de competitie in maart en de beslissing van de bond om pas in oktober te hervatten, hebben we al een zeer lange stop gehad.”