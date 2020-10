Tectum Achel haalt slag thuis: “Profwedstrijden mogen plaatsvinden, mét publiek”

375.000 euro voor werken bij Vrije Basis­school Den Heuvel

11 oktober Vrije Basisschool Den Heuvel in Lommel krijgt een som van 375.000 euro van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de uitvoer van werken aan het aangekochte Chiroheem. In totaal investeert Vlaanderen 1,7 miljoen euro in 15 scholenbouwprojecten in Limburg. “Het schooljaar is ondertussen enkele weken ver”, zegt Weyts. “De klaslokalen krijgen elke dag weer leergierige leerlingen en ambitieuze leerkrachten over de vloer. Het is belangrijk dat zij in een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur les kunnen krijgen en geven. We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium. Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.” Ook de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Eymardschool krijgt een subsidie van ruim 3.000 euro voor kleine herstellingswerken.