’t Hof in Maarheeze sluit tijdelijk haar deuren

“108.000 euro betaald aan die malafide aannemer, maar nu is er hoop”: na jaren op ‘bouwwerf’ schenkt Ingrid (55) champagne voor haar reddende engelen

“Zonder terrasverwarmer is het hier ‘s winters onleefbaar en over die drempels raak ik niet veilig met mijn rolstoel.” Nadat een – inmiddels failliete – aannemer zijn beloftes niet nakwam, kampeert Ingrid De Wit (55) al drie jaar lang in haar woning vol gebreken. Maar vandaag verzamelden vrienden, sympathisanten én vrijwillige aannemers in Pelt om de woonst onder handen te nemen. “Dit doet enorm veel deugd. Want door die boefjes heb ik al zo zwaar afgezien”, zegt Ingrid.