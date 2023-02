Streep door Sterkselse carnavalsoptocht; te weinig animo

Breese basisscho­len helpen bij boom­plantac­tie: “Door de droogte waren heel wat plantjes op deze locatie afgestor­ven”

De stad Bree krijgt in de maand februari heel wat hulp van twee Breese scholen bij hun boomplantactie. Vandaag is de GO! Klimaatschool aan de beurt. “We proberen de kinderen niet enkel iets bij te brengen in de klas, maar laten hen daadwerkelijk ook zelf de handen uit de mouwen steken.” Schepenen van Milieu Jo Vandersteegen (onsbree) en Mario Knippenberg (N-VA) leggen uit hoe dat er aan toe gaat.