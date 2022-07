Stationsstraat afgesloten van 25 tot en met 27 juli

Hamont-Achel RECONSTRUC­TIE. Hoe een politiek spelletje in Ha­mont-Achel een schimmig schouwspel werd

‘House of Cards’, ‘Borgen’, ‘Met Man en Macht’… Mensen houden van politieke drama’s. Ten minste als het fictie is. Heel wat minder enthousiast zijn de inwoners van Hamont-Achel over het politieke spel dat nu al jaren in hun eigen stadhuis wordt gespeeld. Klachten bij de gouverneur, persoonlijke aanvallen, gebroken afspraken... Het zat er de jongste jaren allemaal bij. Dinsdag volgt een extra gemeenteraad over een motie van wantrouwen, de meerderheid legde zich inmiddels al neer bij de ommezwaai. Een reconstructie van vijf jaar politiek drama.

