Start kaartverkoop tribunes Brabantsedag

Dronken bestuurder schuldig aan de dood van zijn verloofde (25): “Hij moet voor altijd met een loodzwaar schuldge­voel door het leven”

De 34-jarige Jelle C. uit Peer is door de politierechter over de hele lijn schuldig bevonden aan de dood van Serena Stevens (25). Zij stierf op de Zuiderring in Mol bij een ongeval waarbij haar verloofde dronken was én te snel reed. Toch is hij niet de enige die veroordeeld wordt door de rechtbank.