Stadsbestuur van Hamont-Achel legt zich neer bij machtsoverdracht: “Heel spijtig dat al ons werk voor niks lijkt te zijn”

Hamont-AchelDe politieke ommezwaai in Hamont-Achel lijkt definitief beklonken. Eerder vandaag raakte bekend dat de oppositiepartijen een motie van wantrouwen indienden. Vervolgens werd zelfs al de vooropgestelde nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Nu laat ook het stadsbestuur weten dat het zich enkel nog kan neerleggen bij de feiten. “Het maakt niet uit of we daar blij mee zijn, of het correct gebeurd is en of het goed is voor de meerderheid”, zegt schepen van Communicatie Jacky Umans (PRO) duidelijk.

De fracties CD&V, Balans en onafhankelijk raadslid Joren Mertens leggen – bij de algemeen directeur van de stad Hamont- Achel – een collectieve motie van wantrouwen neer tegen het schepencollege, en een individuele motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Op een extra gemeenteraad op dinsdag 5 juli wordt het punt behandeld. Inmiddels is duidelijk hoe de nieuwe beleidsploeg er hierna zou uitzien. Oud-burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) zou hierbij opnieuw burgemeester worden.

Onbestuurbaar

De kern van het probleem is het gegeven dat schepen Joren Mertens (ex-N-VA) als onafhankelijke is gaan zetelen. “Hierdoor is er geen stabiele meerderheid meer, waardoor de stad onbestuurbaar is”, klinkt het bij de oppositiepartijen. De meerderheid had immers 12 van de 23 zetels en dat zijn er nu slechts 11. “Om uit deze stilstand te geraken, neemt de nieuwe bestuursmeerderheid samen haar verantwoordelijkheid om terug voluit aan de slag te gaan voor een positief verhaal voor Hamont-Achel. Dit is in het belang van alle inwoners en stadsmedewerkers.”

Quote We voelen ons als bestuur in snelheid gepakt en vinden dit niet de juiste manier om aan de macht te komen. Dat zou moeten gebeuren op basis van wat de kiezer beslist Jacky Umans, schepen van Communicatie

Over dat laatste element is schepen Jacky Umans het stellig oneens. “Dit is juist helemaal niet goed voor de gemeenschap. Men wil nu de bouw van het Huis van de Burger annuleren en ook achter de nieuwbouw voor de sporthal De Koekoek worden vraagtekens gezet. Dat is opmerkelijk, zeker omdat het de schepen van Sport is die dit veroorzaakt. We voelen ons als bestuur in snelheid gepakt en vinden dit niet de juiste manier om aan de macht te komen. Dat zou moeten gebeuren op basis van wat de kiezer beslist.”

2024

Umans benadrukt dat er bij het begin van de legislatuur geen enkel dossier op stapel stond. “We moesten beginnen vanaf 0 en na 3,5 jaar begint er eindelijk wat schot in de zaak te komen. Het is heel spijtig dat al dat werk voor niks lijkt te zijn. Natuurlijk zijn er in 2024 opnieuw verkiezingen en we kijken nu al uit naar wat de kiezer dan zal oordelen. In de tussentijd zullen we natuurlijk scherp oppositie voeren.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.