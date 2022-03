Stad bekijkt collectieve opvang, momenteel 16 vluchtelingen in de stad

Hamont-AchelDe situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. Een interne kerngroep binnen de stad Hamont-Achel houdt zich vanaf het begin bezig met de praktische zaken om vluchtelingen in de beste omstandigheden op te vangen.

Vorige week werden al eerste contacten gelegd met Oekraïense inwoners van Hamont-Achel om te bekijken op welke manier zij de stad kunnen bijstaan. Daarna volgde in de Posthoorn een eerste infoavond met de vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor #PlekVrij. Zij krijgen nog verdere informatie aangeboden die noodzakelijk is voor de begeleiding en opvang van de Oekraïners die aankomen in Hamont-Achel. De meest gestelde vragen werden gebundeld in een FAQ die beschikbaar is op www.hamont-achel.be/oekraine.

Eerste vluchtelingen

Afgelopen vrijdag kwamen ook de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aan. Momenteel vangt de stad 16 vluchtelingen op. 50 inwoners hebben zich kandidaat gesteld om op een of andere manier te helpen. Als stad probeert men deze burgers maximaal bij te staan in begeleiding en opvolging.

Particuliere opvang

Voor de gezinnen die vluchtelingen opvangen, is er geen vergoeding voorzien. Wel krijgen de vluchtelingen een leefloon waardoor het voor hen mogelijk is om bij te dragen in de kosten die gemaakt worden bij de opvang. De noodplanningscoördinator van de stad staat opvanggezinnen hierin bij. De nodige papieren en hulp worden door hem aangeboden. Hij fungeert dan ook als contactpersoon voor de helpende burgers in Hamont-Achel.

Collectieve opvang

Momenteel wordt collectieve opvang in Hamont-Achel bekeken. Er zijn op dit moment gesprekken aan de gang met verschillende eigenaars om na te gaan of er in hun gebouwen opvang voor lange termijn mogelijk is. “We zoeken steeds menswaardige en kwaliteitsvolle locaties waar de vluchtelingen kunnen verblijven”, klinkt het bij de stad. “Omdat we als stad geen eigen gebouwen bezitten die geschikt zijn voor een collectieve, kant en klare oplossing, doen we voorlopig vooral beroep op de particuliere opvang in onze stad.”

Gecentraliseerde hulp

Vele vluchtelingen komen met zo goed als lege handen aan in Hamont-Achel. Vele hulpproducten zijn voldoende voorradig om te schenken aan hen die het nodig hebben. Individuele acties zijn een mooi gebaar, maar niet altijd even handig. Het is belangrijk dat de hulp gecentraliseerd wordt om een goed overzicht te bewaren. In de komende dagen en weken volgen vanuit de stad nog verschillende initiatieven waar we jouw hulp voor kunnen gebruiken. Houd dus zeker de website in de gaten voor verdere updates.

Kan jij als tolk Oekraïense vluchtelingen taalbijstand geven? Of wil jij de vluchtelingen op een andere manier begeleiden? Meld je dan aan via www.hamont-achel.be/plekvrij. Alle helpende handen zijn meer dan welkom.