Spread the love: Hamont-Achel doet oproep voor hun Valentijnsactie

Dinsdag 14 februari staat helemaal in teken van de liefde en dat is in het Limburgse Hamont-Achel niet anders. Zeven digitale infoborden die in de stad verspreid staan zullen op deze dag dienst doen als ware ‘boodschappers van liefde’. “Op elke andere dag van het jaar wordt hier informatie meegedeeld over de evenementen in de stad, maar op deze dag willen we de borden echt alleen gebruiken om liefde te verspreiden”, klinkt het bij het stadsbestuur. Dat stadsbestuur doet dan ook een warme oproep om een hartverwarmend tekstje door te sturen om je geliefden te verrassen. “Dat moeten ook niet alleen romantische geliefdes zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook kinderen, vrienden of collega’s zijn. Valentijn is niet alleen voor koppels”, wordt vanuit het stadsbestuur nog meegedeeld.