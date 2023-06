Sportpenning voor atletiekclub AVV uit Valkenswaard

500 kinderen leren bij op grootste windmolen­park van Vlaanderen: “Als klein kind was ik ziek van giftige stoffen, waardoor ik propere energie belangrijk vind”

Op het Lommelse Kristalpark is het grootste windmolenpark van Vlaanderen ingehuldigd, samen met Vlaams Minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) en 500 leerlingen die de kans krijgen om bij te leren over windenergie. Zelf stroom opwekken door te fietsen, ervaren wat de kracht van wind is of zelf een kijkje nemen van bovenop een windturbine. Het kon allemaal. “Zulke projecten doen we voor een groot stuk ook voor jullie generatie”, klonk het.