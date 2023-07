‘Spieruwaliteit’ bij Walter en die lieve Olof in Portugal: dit vinden we van de (Brabantse) deelnemers van B&B Vol Liefde

In het RTL-programma dat op televisie en op Videoland is te zien, gaan mannen en vrouwen die in het buitenland een bed and breakfast zijn begonnen op zoek naar de liefde. Ze krijgen verschillende kanshebbers over de vloer. Het zorgt voor mooie, maar ook heel wat ongemakkelijke momenten.

Olof uit Vught en Marian uit Den Bosch

Zo gaat het op internet los over de twee mannen die bij de 68-jarige Marian in Portugal op bezoek zijn. Marian komt oorspronkelijk uit Den Bosch en runt een succesvol makelaarsbedrijf in de Algarve. De vriendelijke Olof uit Vught probeert haar hart te stelen, net als ex-advocaat Jan – die polderdiva Patricia Paay bijstond in een zaak tegen Johan Vlemmix.

Olof steelt heel wat harten, terwijl veel kijkers zich ergeren aan het gebrek aan initiatief bij Jan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Frankrijk hopen mannen het hart van Petri te veroveren. De 59-jarige verhuisde in 2021 van Valkenswaard naar een piepklein dorpje in Frankrijk. ,,Als het niets wordt, dan zien we wel weer verder”, zei ze eerder in een interview met het Eindhovens Dagblad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Brabanders, maar stiekem wel een beetje de smaakmakers van dit seizoen: Walter en zijn vrouwen Anne en Claudia. Bij het drietal draait het om tantra, zonnevlechten en spiritualiteit. Of beter gezegd: ‘spieruwaliteit', zoals Claudia steevast blijft zeggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie uiteindelijk de liefde vindt, blijft nog even een verrassing. Het programma loopt nog een paar weken.