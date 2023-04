Spelletjes en springkussens tijdens Koningsdag in Maarheeze en Gastel

Woonkernen in Pelt worden vriendelij­ker voor voetgan­gers en fietsers

De verkeersregels in de tuinwijk van Pelt Fabriek en in de kern van Sint-Huibrechts-Lille zullen vanaf maandag 24 april wijzigen. Op deze manier is het de bedoeling dat de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in de Peltse woonkernen verbeteren. Zeven andere Peltse woonkernen komen aan de beurt in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’.