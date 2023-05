Slechte deklaag van oude vuilstort Valkenswaard aangepakt: milieu-risico’s van ‘tikkende tijdbom’ afgewend

Voormalig gemeente­huis van Neerpelt wordt in een modern jasje gestoken

Aan het Kerkplein in Pelt is de metamorfose van het voormalige gemeentehuis tot een modern gemeenschapshuis begonnen. Dat de gloednieuwe bibliotheek, de zittingen van de gemeenteraad en het Huis van het Kind allen hier een plekje zullen krijgen, is al duidelijk. Naar een passende naam voor het gebouw mogen de Peltenaren nog mee naar zoeken.