Ruimte voor zo’n honderd huizen extra in nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze

HEEZE - In nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze is plek voor ongeveer honderd extra woningen. Vereniging CPO Heeze ziet kansen om er zeventig te laten bouwen. De rest gaat naar woningcorporatie woCom voor de bouw van sociale huurwoningen.