Repair Café in Michielshof op vrijdag 25 maart

Boona Bar, waar lunch en ontbijt net dat tikje specialer mogen

Er beweegt van alles in het centrum van Wellen, dat bewijzen ook Joël Liefsoens en zijn vriendin met hun gloednieuwe horecazaak Boona Bar. De ontbijt-, lunch- en koffiebar draait al op volle toeren en de speciale koffies vliegen over de toonbank. “Ik had één belangrijk motto: alles wat ik doe, moet bijzonder en anders zijn”, zegt uitbater Joël Liefsoens. Even checken of dat klopt, dachten we.

25 februari