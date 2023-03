Primeur in België: binnenkort niet alleen boeken uitlenen in de bib, maar ook een telescoop

Je hoorde misschien al eerder over speelotheken of gereedschapsbibliotheken, maar in Hamont-Achel komen ze met een echte primeur. Daar zal je binnenkort niet alleen boeken of tijdschriften kunnen uitlenen, ook een telescoop. “De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners van Hamont-Achel warm te maken voor de boeiende wereld van sterrenkunde.” Dat de bibliotheek ook hun collectie uitbreidt met boeken en tijdschriften over ruimtevaart, moet dat mee in de hand helpen.