Politie rolt hennepkwekerij met 230 planten op in Gastel, vier verdachten aangehouden

Hoe zit dat nou? Een huismus is een mus. Dat weten we, maar is een heggenmus dan ook een mus?

‘Hé, kijk, je hebt een heggenmus in de tuin’. Ik sta in de tuin van mijn dochter en die was net aan het opsommen dat er eigenlijk best nog wel wat vogels in haar kleine tuintje komen; de ekster, de kauw, de Turkse tortel, de houtduif, de roodborst en mezen.