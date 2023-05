Politie met kogelwerende vesten in Valkenswaard: man aangehouden voor bedreiging en vernieling

Peerse motorcros­ser (55) komt om bij crash tijdens WK zijspan­cross in Tsjechië

Tijdens het WK zijspancross in het Tsjechische Kramonlin afgelopen weekend is motorrijder Rene Boon (55) uit Peer om het leven gekomen. De sturen van enkele motors haakten in elkaar, waardoor het tot een zware crash kwam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor Rene kon hulp niet meer baten.