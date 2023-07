Politie heeft geen aanwijzingen over vermiste 77-jarige man in Valkenswaard, zoektocht gestaakt

VALKENSWAARD - De politie is sinds dinsdagmiddag op zoek naar een 77-jarige man die in de ochtend voor het laatst was gezien in Valkenswaard. Hij vertrok in alle vroegte vanuit de Dommelstraat, maar kwam niet meer thuis. De vermissing is urgent omdat de man afhankelijk is van medicijnen. Toch besloot het zoekteam om woensdag niet meer fysiek naar hem te zoeken.