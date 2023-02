Pieter Mikkers opgenomen in de ‘Orde van de Reigerij’

Niek (15) uit Lommel trekt naar Barcelona voor levensred­den­de operatie van 80.000 euro: “Doodeng, maar er is geen alterna­tief”

Elke dag hoofdpijn, geregeld flauwvallen en zo’n 20 uur per dag moeten platliggen: Niek Strijkers (15) trekt zondag samen met zijn mama Cindy naar Barcelona om zijn leven eindelijk weer in handen krijgen. Daar staat Niek een noodzakelijke operatie te wachten, maar dat is er één die 80.000 euro zal kosten. Zijn ouders startten daarom een crowdfunding op: “De tijd en energie die ik daar aan kwijt ben, kan ik niet aan mijn zoon geven. Dat is best frustrerend.” Zij doen hier het verhaal hoe de ziekte hun zoon tekende en welk verschil die operatie kan maken.