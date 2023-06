Pieter Liebregts (70) liet anderen het spel maken in zijn succescafé Pot Belly Pub

Landelijk en lokaal bekende namen wisselen elkaar volgend theatersei­zoen af in De Borgh

BUDEL - Liefhebbers van muziek, cabaret en toneel komen in het nieuwe theaterseizoen volop aan hun trekken in Theater De Borgh in Budel. Niet alleen lokale artiesten en verenigingen zijn goed vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor bij het grote publiek bekende namen als Christel de Laat, Gerard van Maasakkers en Rob Scheepers.