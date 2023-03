Paul Verhoeven stopt na 18 jaar als burgemeester; ‘Mensen vroegen of ik wel wist waar ik naartoe ging’

Winst De Rijten onuitwis­baar op Walk of Fame Brabant­sedag, ook themabeeld van 2023 wordt onthuld

HEEZE - Vriendenkring De Rijten won vorig jaar onder meer het algemeen klassement van de 63ste Brabantsedag. Vanaf zondag is deze overwinning blijvend zichtbaar in het Heezer straatbeeld met een nieuwe steen in de Brabantsedag Walk of Fame.