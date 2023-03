“Als je geen ontwikke­lings­kan­sen krijgt, is het gedaan”: 50 Limburgse boeren starten in Pelt hun reis naar Brussel

7.00 uur en het was al goed druk in de Europalaan in Pelt. Zo’n vijftig boeren verzamelde vanmorgen om samen hun tocht naar Brussel in te zetten. “Wij protesteren vandaag tegen de onzekerheid in onze sector.” Met originele slogans, een hele hoop strijdvaardigheid én een lunchpakket beginnen de Limburgse boeren aan de tractoractie.