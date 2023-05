Pakketbezorger schopt hondje Maya dood: ‘Ze kwispelde nog even met haar staartje om afscheid te nemen’

“Dit is het beste festival voor gitaarlief­heb­bers”: Met veel zon en gedans is ook tweede festival­dag van Blues Peer een succes

Een barberzaak, vinylshop, twee podia die festivalgangers van swingende baslijnen voorzien én mooi zomerweer: het is met die mix van ingrediënten dat Blues Peer heel wat bezoekers wist te enthousiasmeren. Na een succesvolle openingsavond tijdens de Peerse Feesten was de toon al gezet, maar vandaag werd daar nog een schepje bovenop gedaan. Het festival werd twee jaar geleden in een nieuw jasje gestoken en dat slaat duidelijk aan: “Allemaal dankzij de steun van 1.500 crowdfunders.”