Ook op Domein De Bever en paalkampeerplaats blauwalg aangetroffen

Pelt Geiser vat vuur: bewoner overge­bracht naar ziekenhuis

Maandagnamiddag is in een woning aan de Moldershoevenstraat in Overpelt een geiser in brand gevlogen. De brand kon snel geblust worden door de buren, waardoor de woning onbeschadigd bleef. Een van de bewoners ademde rook in en werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

9 augustus