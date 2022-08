Ook blauwalg in visvijvers Walvissers

Bocholt Twintiger met drugs gearres­teerd op Beach Party

Een 20-jarige uit Bocholt liep zaterdagavond tegen de lamp bij een controle aan de toegang van de Beach Party. De jongeman had verschillende soorten drugs verstopt in zijn kleding, wagen en tent. De man bracht enkele nachten in de politiecel door en werd verhoord in het kader van handel in verdovende middelen. Maandagmiddag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden. Hij werd vervolgens overgebracht naar de gevangenis.

