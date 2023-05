Ontwerpers Brabantsedag beloven ‘bombastische’ designs in 2023

“Ze waren zo’n fiere ouders naast het veld”: en dan rijdt Rene (37) met zoontjes Dani (7) en Levi (4) kanaal in na breuk met vrien­din

“De jongste speelde zaterdag nog één van zijn eerste voetbaltornooitjes, het hele gezin was aanwezig. Dit komt binnen.” Lommel-Kolonie is in shock nadat een 37-jarige papa zijn twee zoontjes maandagnacht mee de dood innam. De ouders van de broertjes van 4 en 7 waren sinds kort uit elkaar. Mogelijk zag hun vader geen andere uitweg toen hij in het Kanaal Bocholt-Herentals reed. Bij de lagere school en de voetbalclub waar de kinderen speelden, reageren ze bijzonder emotioneel.