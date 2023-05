Ongeluk met meerdere voertuigen op A2 bij Valkenswaard, rijstrook ruim 1,5 uur dicht

COA over voorstel schrappen aanmeld­func­tie azc Budel: ‘Eerst in gesprek over bestaande afspraken’

BUDEL - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) spreekt zich niet uit over het mogelijk schrappen van de aanmeldfunctie voor het asielzoekerscentrum in Budel. Het wil eerst in gesprek over de bestaande afspraken.