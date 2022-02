Onderzoek naar verdacht overlijden van 82-jarige vrouw in Hamont-Achel: “Vanuit het café zagen we de hulpdiensten plots toestromen”

Pelt Stormwind zorgt voor extra hindernis­sen op MTB-par­cours (maar enkel Sven Nys kan hierover springen)

De stormwind heeft ook in Pelt op verschillende plaatsen voor schade gezorgd. Zo is er een boom omgewaaid in het bos op de Houtmolen. Deze is pal op de nieuwe bedrading voor de hondenlosloopweide beland. Ook het lokale MTB-parcours is hierdoor eventjes niet berijdbaar. Je moet immers al bijna Sven Nys heten om op over deze hindernis te springen en dan moet je ook nog opletten voor uitstekende takken. De honden kan je wel nog steeds veilig in de weide laten. De melding werd inmiddels reeds gedaan bij de gemeente Pelt.

19 februari