Nederlander overleden bij verkeersongeval in Achel

Gemeente Pelt zet mantelzor­gers in de bloemetjes op ‘Dag van de Mantelzorg’

Op vrijdag 23 juni wordt in heel Vlaanderen ‘Dag van de Mantelzorg’ gevierd en dat is in Pelt niet anders. Deze dag staat in het teken van alle mensen die dagelijks de zorg voor iemand anders op zich nemen. Het gemeentebestuur doet dan ook iets speciaals voor deze mantelzorgers en voorziet voor alle genomineerden een kleine attentie.