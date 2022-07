Motie van wantrouwen tegen huidige coalitie in Hamont-Achel goedgekeurd

Hamont-AchelTijdens een druk bijgewoonde extra gemeenteraad in Hamont-Achel (provincie Limburg) is dinsdagavond een motie van wantrouwen goedgekeurd tegen de coalitie Pro Hamont-Achel. De motie van wantrouwen werd ingediend door CD&V, Balans en de onafhankelijke schepen Joren Mertens. De huidige burgemeester Rik Rijcken liet zich omwille van een sterfgeval in de familie verontschuldigen.

Het politieke klimaat in Hamont-Achel is sinds de verkiezingen van 2018 stormachtig. Pro Hamont-Achel behaalde toen samen met N-VA 51,9 procent (39,8 + 12,1) tegenover 46,1 procent van CD&V en Balans (36,6 + 9,5). Daarbij moest de toenmalige CD&V-burgemeester Theo Schuurmans zijn sjerp overdragen aan de huidige burgemeester Rik Rijcken.

Derde schepen Joren Mertens nam dit jaar ontslag uit de N-VA-fractie en ging zetelen als onafhankelijke. Daardoor werd de N-VA-fractie gehalveerd en had de coalitie Pro Hamont-Achel en N-VA geen meerderheid meer. Joren Mertens vond ook enkele juridische fouten in het aanslepende dossier rond de sporthal en diende daarom in samenspraak met fracties van CD&V en Balans op 26 juni een motie van wantrouwen in.

De geviseerde coalitie van Pro Hamont-Achel en N-VA is niet blij en is van mening dat schepen Joren Mertens gemanipuleerd werd. “Dat een nieuw raadslid, na twee jaar al met een schepenmandaat, met maar 142 voorkeurstemmen, Hamont-Achel politiek op stelten kan zetten, is bijna niet te geloven en volgens ons ongeoorloofd”, reageerde Emiel Sools (PRO) tijdens de behandeling van de agendapunten van de extra bijeengeroepen gemeenteraad. De berichten van een op til zijnde machtsgreep vernam de huidige bewindsploeg via de pers.

“Van het nieuwe college werden enkel de namen bekendgemaakt, maar van bevoegdheden wordt nog niet gesproken”, aldus Sools. “Dit duidt op een gebrek aan visie, de coup plegen is belangrijker dan de inhoud. Uiteraard gaat onze fractie PRO niet akkoord met alle punten die vandaag op de agenda zijn geplaatst. Aan zulk politiek gesjoemel doen we niet mee. Maar we staan voor voldongen feiten.”

Ook N-VA-fractieleider Roger Mertens hekelde tijdens zijn tussenkomst het gedrag van zijn voormalige partijgenoot. “De voorbije maanden zagen we wel vaker dat Joren Mertens twijfelachtige uitspraken deed, niet zelden in de pers. Ik denk hierbij vooral aan zijn ongefundeerde beweringen over “grove onregelmatigheden” in zijn dossier over de nieuwe sporthal te Achel. Nochtans heeft het beleid zich in dit dossier vanaf de eerste dag pro-actief laten begeleiden door advocatenbureel GD&A, om een correct verloop te garanderen. Het verwondert dus niemand dat Joren Mertens, na dergelijke uitspraken de wereld in te sturen, tijdens de speciale gemeenteraad van 16 mei tot de conclusie moest komen dat er helemaal geen noemenswaardige onregelmatigheden waren.”

Na de goedkeuring legden de nieuwe schepenen meteen de eed af. Tijdens de eedaflegging van Joren Mertens werd er vanuit de zaal “Judas, wie wind zaait, zal storm oogsten” geroepen.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.