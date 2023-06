Militaire Dijk in Hamont-Achel vanaf maandag tijdelijk afgesloten door wegenwerken

“We kozen ervoor om Ha­mont-Achel een levendige zomer te bezorgen”: Stad maakt zich klaar voor ‘zaHAlige’ zomermaan­den

Van gratis concerten tot een Chill-Out Fest voor scholieren, of heel wat comedy: de stad Hamont-Achel maakt zich helemaal klaar voor de komende zomermaanden met een uitgebreide activiteitenkalender. “Na de coronapandemie is het tijd om het leven opnieuw cultuur in te blazen”, klinkt het bij de schepenen, die ook meteen al verklappen wat er allemaal te wachten staat.