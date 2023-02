Mevrouw Miep Penning tweemaal uitgereikt

Jaarlijks is burgemeester Ederveen betrokken bij het concubinaat van Hop en Mout, gastheer op het gemeentehuis tijdens de sleuteloverdracht en zelf tevens zeer betrokken bij de jaarlijkse uitreiking van de Mevrouw Miep Penning van de Dommelsche bierbrouwer.

Ger Raaijmakers

De tweede penning voor 2023 werd uitgereikt aan Ger Raaijmakers uit Brouwersgat. Jarenlang was hij lid van de raad van 11 als Vorst en later Grootvorst. In die hoedanigheid heeft hij vele prinsen bekleed met mantel en steek en deze na de carnaval ook weer afgenomen.