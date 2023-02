Mening | Stem inwoners kan besluit toekomst AZC Budel wél sturen; Cranendonck moet niet zwijgend ja knikken

INGEZONDEN OPINIERaadpleging van inwoners van Cranendonck over de toekomst van AZC Budel geeft terecht het gevoel dat zij aan zet zijn over de toekomst van het AZC terrein.

Enigszins geschrokken, maar absoluut niet verbaasd heb ik kennisgenomen van de ingezonden opinie van onafhankelijk raadslid van Cranendonck Bart Kraaijvanger (ED 11-2). Hij schetst een beeld over de geplande raadpleging van inwoners van Cranendonck over het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel dat niet klopt en waarmee hij inwoners op het verkeerde been zet. Hij wil kennelijk sturing geven aan de mening van inwoners, terwijl hij zijn mede raadsleden afvalt door het inwonersonderzoek in twijfel te trekken. Een keurig en zuiver initiatief dat elke Cranendonckse inwoner de gelegenheid geeft zijn eigen mening te geven.

Grootste crisis in onze eens zo mooie gemeente

Het inwonersonderzoek wordt door een van de meest gerenommeerde organisaties in ons land uitgevoerd. Het is een uiterst serieus onderwerp over misschien wel de grootste crisis die onze eens zo mooie gemeente Cranendonck in zijn greep houdt. We moeten de gigantische impact van de alsmaar voortdurende overlast van het op één na grootste AZC van Nederland niet ontkennen maar juist steeds blijven benoemen. Het siert de gemeenteraad dat zij elke inwoner de kans geeft hierover mee te denken, iets wat bijna nooit gebeurt. Men heeft er alles aan gedaan om de inwoners zo goed en eerlijk mogelijk te informeren over hoe de zaak er voor staat. Nu is het belangrijk dat, zonder al te veel kostbare tijd te verliezen, met een gedegen onderzoek duidelijk wordt hoe Cranendonck over dit vraagstuk denkt zodat de gemeenteraad zich vervolgens op de uitslag kan beraden en uiteindelijk kan doorpakken.

Quote Eigenaar Defensie van het AZC terrein heeft gezegd dat het óf Defensie blijft, óf opvang van asielzoe­kers

Tijdens de presentatie van het onderzoek door wethouder Hennie Driessen had Kraaijvanger het grootste woord dat er op geen enkele wijze sturing mocht worden gegeven aan dit onderzoek. Vervolgens doet hij dat zelf met zijn ingezonden opinie waarin hij zich richt tot inwoners, al vóór er een gezamenlijke verklaring van de voltallige gemeenteraad naar buiten gebracht wordt.

Maar welke stem hebben inwoners nu eigenlijk? Essentieel rondom het AZC is om te weten dat Defensie - dat eigenaar is van het terrein waarop het AZC gehuisvest is - heeft gezegd dat het terrein óf Defensie blijft, óf opvang van asielzoekers. En dat wanneer de staatssecretaris er om vraagt om hier asielzoekers te blijven opvangen, Defensie hier gehoor aan zal geven. Maar dat betekent niet dat de Gemeenteraad dan vervolgens niets meer te zeggen heeft over welke activiteiten op dat terrein mogen plaatsvinden.

Een underdog rol aannemen is wat er niet moet gebeuren

Als in dit onderzoek duidelijk naar voren komt wat de inwoners willen met het terrein, kan de gemeenteraad vervolgens kijken welke wegen te bewandelen zijn om hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven. En ja, oké er zijn dan weliswaar maar weinig smaken, het is óf een asielzoekerscentrum óf defensieterrein, dat is duidelijk. Maar als gemeente zwijgend ja knikken, je er maar bij neer leggen en een underdog rol aannemen dat is wat er juist niet moet gebeuren. Door strijdvaardig, als een muur achter je standpunt te gaan staan, kun je wel degelijk een duidelijk statement maken dat er toe doet!

En ook zijn er wel degelijk juridische mogelijkheden om forse aanpassingen, of wellicht zelfs ontbinding van de bestuurs- en samenwerkingsovereenkomsten te bewerkstelligen, zo heeft commissielid Dirk van Asten van CDA Cranendonck duidelijk gemaakt. Zie het als een kapstok die wellicht verwijderd kan worden als men met goede argumenten op de proppen komt. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld, en met een goede aanvoerder kan er een mooie eindscore neergezet worden dat ten goede komt aan onze mooie plattelandsgemeente!

Quote De spreidings­wet zou verlich­ting kunnen bieden als andere gemeenten het stokje van ons over moeten nemen

En dan hebben we nog de landelijke spreidingswet, die overigens wel nog door de Eerste & Tweede Kamer geloodst dient te worden. Deze zou Cranendonck wellicht verlichting kunnen bieden, wanneer andere gemeenten opgedragen worden om het stokje van ons over te nemen als wij staatssecretaris Eric van der Burg ervan kunnen overtuigen voorlopig genoeg bijdrage geleverd te hebben om de asielcrisis het hoofd te bieden. Want het was déze staatssecretaris die eerder aangaf het zéér belangrijk te vinden hoe de Cranendonckse inwoners denken over de toekomst van het AZC. Gooit hij ondanks deze eerdere toezegging toch roet in het eten en schuift hij de stem van de inwoners alsnog ter zijde, of komt hij zijn belofte na en neemt hij de uitslag van het onderzoek mee in zijn afweging om Cranendonck al dan niet rust te gunnen en voorlopig even te ontzien?

Laat je waardevolle stem niet verloren gaan!

Tot slot, een dringende doch vriendelijke oproep vanuit mijn kant naar alle Cranendonckers. Hoe je er ook over denkt, laat je waardevolle stem niet verloren gaan en neem even de tijd om deel te nemen aan het onderzoek en geef je duidelijke mening, het komt immers niet vaak voor dat deze kans je geboden wordt. Samen met elkaar, samen voor elkaar, voor een mooie toekomst van ons Cranendonck!

Harm van Leuken uit Budel is actievoerder tegen overlast AZC Cranendonck.