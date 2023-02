Mening | Kano-barrière in Eindhoven moet weg om recreanten en ondernemers ruimte langs de Dommel te geven

In ons streven naar voldoende, schoon en natuurlijk water vergeten we nog wel eens het belang van water beleving. Een rondje kanoën op de Dommel of een terras aan het water; het waterschap kan deze kansen voor ondernemerschap en recreatie nog meer benutten. Zeker in deze tijd waarin de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden is het belangrijk het belang en meerwaarde van water te laten zien. Recreatie op en langs het water is hiervoor een uitstekende manier.

Waar wringt het nu? Het probleem is dat het huidige recreatiebeleid van Waterschap De Dommel onvoldoende concreet is waardoor het lastig is eenduidig te werk te gaan. Met andere woorden, er ontbreekt beleid om op locatie recreatievaart te faciliteren of enthousiaste ondernemers met waterplannen te helpen.

Quote In plaats van ‘nee tenzij’ moeten we ‘ja mits’ zeggen over nieuwe initiatie­ven voor recreatie langs de Dommel

Daarom moet het waterschap meer ruimte bieden aan recreanten en ondernemers op en langs het water. In plaats van “nee tenzij” zou het nieuwe adagium “ja mits” moeten zijn. Met deze open houding steunt het waterschap nieuwe initiatieven en maakt het recreatie mogelijk. Met het opstellen van beleidsregels komt er ruimte voor nieuwe kansen.

Denk hierbij aan het opheffen van de kano-barrière in centrum Eindhoven. Hierdoor wordt het traject van de Dommel van de Belgische grens tot ‘s-Hertogenbosch weer bevaarbaar. Na overleg met de vertegenwoordigers van de kanosport willen wij graag gehoor geven aan deze langgekoesterde wens.

Het nieuwe beleid moet duidelijke regels bevatten

Belangrijk is dat het nieuwe beleid duidelijke regels bevat zodat particulieren, ondernemers én omwonenden vooraf weten waar ze aan toe zijn. Zo voorkomen we onverwachte vaarverboden bij een plotselinge daling van de waterstand. Hiermee behouden we de ecologische waarden van onze beken en geven we ruimte zodat nog meer mensen van ons mooie water kunnen genieten.

Wat zou het mooi zijn als er voorafgaand aan het recreatieseizoen 2023 nieuw beleid ligt zodat iedereen nog meer kan genieten van een kanotocht, wandelroute en alle mooie beken. De wensen zijn duidelijk, de handschoen ligt nu bij het waterschap.

Bas Peeters (VVD) is lid van het Dagelijks Bestuur en Peter Verhagen (AWP) commissielid van Waterschap De Dommel.