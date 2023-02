Mening | Ik ben dik, het zij zo, noem het asjeblieft bij de naam; politieke correctheid geeft juist negatieve lading

Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken aan te voeren die mijn dik zijn verklaren en het voor de fatshamers in deze wereld wat acceptabeler maken, waardoor ze eventueel na reflectie wat minder geneigd zullen zijn mij aan de schandpaal (maatje dikke balk en xxxxl nagels, anders bezwijkt die) te nagelen, maar het feit blijft overeind; ik ben dik.

Vind ik dat erg? Minder erg dan de fatshamers, aanklagers, betweters, schelders, hoog van de torenblazers, scherprechters, afzeikers, maatnemers, enzovoorts, onder ons.

Vind ik het leuk om dik te zijn? Nou nee, het is een enorm gesleep en de gezondheidsrisico’s zijn beangstigend. Ik pas niet in de meeste stoelen wat in het openbaar wel beperkend is; bus, trein, vliegtuig, terras en zo.

Mannen hebben niet of nauwelijks belangstelling

Zijn er ook voordelen? Ik kan eten waar ik zin in heb, dat maakt op het geheel niet veel uit en daar kan ik van genieten. Mannen hebben niet of nauwelijks belangstelling dus ik word nooit meer lastig gevallen, ook niet als ze zelf moddervet zijn. Vrouwen zien mij vaak niet meer als concurrent en worden gezelliger. Die zien mij als gefaald of in ieder geval meer gefaald dan zij.

Waarom val ik niet af? Ik ben in mijn leven minstens 300 kilo afgevallen, maar ze zijn er niet af gebleven. Waar een normaal mens drie keer per dag eetlust heeft, heb ik 24 uur per dag vraatzucht. Ik droom ook over eten. Voordat zich nu allerlei therapeuten in de verslavingszorg gaan melden met al dan niet nobele motieven; ik ben uitbehandeld.

Quote Er zijn talloze synoniemen zoals corpulent, fors, Rubensi­aans, omvangrijk, mollig, vet, aanzien­lijk, vol en ga zo maar door

Ik ben dik, het zij zo. Je moet in deze maatschappij stevig in je schoenen staan om daarmee vooruit te komen, maar noem het alstublieft bij de naam, ook in de literatuur. Er zijn talloze synoniemen zoals corpulent, fors, uit de kluiten gewassen, Rubensiaans, omvangrijk, mollig, vet, aanzienlijk, vol en ga zo maar door. Juist door er politiek correct over te doen geef je dik zijn een negatieve lading en negatieve aandacht. Dat vind ik van alle taal beperkende maatregelen. Overigens is ‘politiek correct’ geen contradictie in termen? Wat te denken van deze; de politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s weer dik voor elkaar.

Gewoon lief en eerlijk zijn en met respect voor elkaar open staan, door dik en dun. En als je dan verslaafd bent aan shamen? Doe dat dan maar tegen oorlog en fysiek geweld en dikke vette woekerwinsten die onbelast blijven.