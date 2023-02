Meerdere chalets volledig verwoest bij brand in Valkenswaard: ‘Dit is zuur’

Op het terrein had de brandweer moeite om water te winnen. Eén van de brandputten wilde niet openen omdat het oog was afgebroken. Het lukte de brandweer uiteindelijk het deksel te openen met een schroevendraaier en water uit de put te halen.

Niet bewoond

Zuur

In de chalets stond tijdens de brand alleen wat gereedschap en een trap. „Het is natuurlijk zuur”, legt het stel uit. „Maar iedereen is gezond en er is geen sprake van geweest dat het vuur zou overslaan naar ons huis. Wel moeten we nu op zoek naar een alternatieve tijdelijke woonruimte of de verbouwing uitstellen.”