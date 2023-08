Meerdere auto's botsen op elkaar: A2 bij Valkenswaard korte tijd dicht

VAN DE LEZER ‘Eindhoven wordt overwoe­kerd door onkruid, maar in het ED word je dan weggezet als klimaatont­ken­ner’

Nagenoeg elke plek in Eindhoven waar groen staat, is compleet verslonsd merkt ED-lezer Edwin Mulder op. ‘Eeen zootje’. Van hem mag het wel wat netter, maar in de krant wordt hij daarop afgerekend. ‘Een gazonpoetser, zo noemt Mari de Bijl mij’.