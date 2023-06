Man hoort glasgerinkel bij zijn achterburen in Valkenswaard, politie vindt inbreker in de bosjes

Ontplofte batterij zorgt voor woning­brand in Pelt

Er kwam dinsdagochtend bij de lokale politie van zone HANO (Hamont-Achel en Pelt) een melding binnen van een keukenbrand in een appartement in Pelt. Ter plaatse werd duidelijk dat de batterij van een elektrisch apparaat ontploft was en vuur had gevat. Niemand raakte gewond.