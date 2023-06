Maarheeze en Budel verwelkomen Wilders: ‘Honderd échte tobbers is oké, maar niet al die hordes jonge mannen op dure gympen in het azc’

Brand verwoest paarden­stal in Bree: Stad roept op om ramen en deuren gestolen te houden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in een paardenstal in Bree een accidentele brand ontstaan. Daarbij vielen geen gewonden en ook alle paarden konden gered worden, maar er is wel aanzienlijk wat schade: “Dat loopt zeker op tot in de duizenden euro’s”, klinkt het bij de burgemeester, Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij. Daarom roept de stad omwonenden op om ramen en deuren gestolen te houden.