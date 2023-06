Lezing over warm-weer-wijnen bij Wijngoed Zurrick

Ontdekt mooiste verhalen aan Zuid-Willems­vaart via unieke route: “Wéér toeristi­sche troef voor Limburg”

De Zuid-Willemsvaart bestaat weldra 200 jaar en dat wordt in de verf gezet met een nieuwe ontdekkingsroute. Via de FARO Erfgoedapp ontdek je de verhalen en beelden gelinkt aan de afgelopen twee eeuwen rond de waterweg. “Je kan de route te voet, met de fiets of met de boot te ontdekken", weet gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens (Open Vld).