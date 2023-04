Leerlingen basisschool in Aalst mogen niet meer in bos spelen: 16-jarig meisje werd op bospad achtervolgd door man

Regionale scouting­wed­strijd in Heeze

HEEZE - Ruim 120 scouts in de leeftijd van tien tot en met veertien jaar doen komend weekend in Heeze een gooi naar de titel beste scoutpatrouille van Zuid-Oost Brabant. De regionale wedstrijd is van vrijdag 21 tot en met zondag 23 april op en naast het terrein van scouting St. Nicasius aan het Ekelpad.