Lars Lambermont voorleeskampioen van Heeze-Leende

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Benny Lunenburg en Achel VV pakken periodeti­tel en ontvangen zaterdag leider Zepperen-Brustem: “Bij winst breken we de titel­strijd weer open”

Het gaat Achel VV momenteel voor de wind. Het team van trainer Benny Lunenburg zette woensdag Herkol opzij en stak zo met 23 punten op 30 het tweedeperiodekampioenschap op zak. Dat kon enkel omdat leider Zepperen-Brustem tegen Bregel verrassend een steek liet vallen. Maar ook in de algemene rangschikking ligt Achel VV op vinkenslag. “Als we zaterdag thuis een driepunter pakken tegen leider Zepperen-Brustem naderen we tot op vijf punten en doen we weer voluit mee voor de titel”, weet Benny Lunenburg.

10 februari