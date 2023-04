Kleinschalig bouwen voor senioren in de wijk waar ze wonen: ‘Eenzaamheid is ziekmakend’

Drie auto’s botsen op elkaar in Valkens­waard: inzittende gewond, vinylpla­ten verspreid over de weg

VALKENSWAARD - Bij een zware botsing in Valkenswaard zijn drie auto's op elkaar geklapt. De N69 ligt door de klap bezaaid met brokstukken en vinylplaten die in een aanhanger lagen. Een inzittende is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.