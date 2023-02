Kempenhaeghe opent poli voor Syndroom van Dravet: 'Zoeken naar compromis voor zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’

‘Hier ligt straks de grootste parkeerkel­der van Valkens­waard’, bouwpro­ject eindelijk rond

VALKENSWAARD - Het vlottrekken van het Valkenswaardse woningbouwproject De Vlasroot had heel wat voeten in de aarde. Maar het plan is aangepast en als alles meezit, kan de bouw nog dit jaar beginnen. ,,Hier ligt straks de grootste parkeerkelder van Valkenswaard.”