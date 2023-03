Kans op bewolking vanochtend in Hamont-Achel

Ex-wielrenner Jelle Vanendert start opleiding tot politie-inspecteur: “Renners zijn net als politiemen­sen echte doorzet­ters”

Voormalig wielrenner Jelle Vanendert (37) kiest voor een opleiding tot politie-inspecteur. Dat maakte de federale politie vrijdag bekend. Vanendert, in 2011 nog winnaar van de koninginnenrit van de Pyreneeën in de Ronde van Frankrijk, nam in september 2021 afscheid van de koers.