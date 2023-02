Jeugdvoorstelling ‘Dr. Proktors schetenpoeder’ door Marjo Dames in Maarheeze

Met video Gezin met schrik vrij na bizar tafereel in Maarheeze: ‘Kreeg een foto of ik wist dat er een vrachtwa­gen in mijn voortuin stond’

MAARHEEZE - Iedereen die het bizarre tafereel in de Stationsstraat in Maarheeze met eigen ogen aanschouwt is het erover eens: het is niet minder dan een wonder dat niemand zwaargewond is geraakt.