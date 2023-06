Jeugd van IVN Heeze-Leende gaat pionieren aan de waterkant

HUIZEN­JACHT. Opglabbeek, een gezellig dorp omringd door groen en vlak bij Genk: “Vanaf 350.000 euro vind je hier al een halfopen nieuwbouw”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze keer bezoeken we Opglabbeek in Oudsbergen. “Hier kom je een stuk goedkoper uit dan in andere Genkse randgemeentes”, vertelt Jochim Vandebroek van Matisimmo.