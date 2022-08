Jacky Umans nieuwe fractieleider bij PRO

Hamont-Achel Ha­mont-Achel zet in op yogalessen

In het najaar staan in Hamont-Achel verschillende yogalessen op het programma. De mindfulness-lessen worden gegeven in Expo De Wal van 13 oktober tot en met 15 december. Voor 10 lessen betaal je 122,50 euro, maar wie nog niet overtuigd is, kan op 6 oktober een gratis proefles volgen. De lessen yoga en yin yoga worden gegeven van 12 oktober tot en met 14 december in Expo Wal, voor 10 lessen betaal je 90 euro. De proefles vindt plaats op 5 oktober. Daarnaast bestaan er ook speciale lessen voor ouders en kinderen in het Huis van het Kind. Voor de yogalessen (inclusief proeflessen) dien je je op voorhand in te schrijven. Dit kan vanaf 19 augustus online via https://reservaties.hamont-achel.be of sport@hamont-achel.be.

22 augustus