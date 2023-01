IVN Cranendonck gaat naar dieren speuren in het donker

CRANENDONCK - IVN Cranendonck gaat zaterdag 4 februari speuren in het donker. Deze activiteit is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wie mee wil doen kan zich met ouders of grootouders vanaf 18.30 uur melden bij kasteeltje Cranendonck aan de Van Schoonvorstlaan in Soerendonk.